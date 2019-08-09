Уральский университет начал первый набор на программу «Цифровая экономика»

Гуманитарный университет в Екатеринбурге начал набирать студентов на программу «Цифровая экономика». Она будет основана на дисциплинах, связанных с экономикой и информационно компьютерными технологиями, пишет ТАСС со ссылкой на замдекана факультета бизнеса и управления вуза Ольгу Карпову.

В рамках программы будет производится подготовка в таких сферах, как энергетика, добыча и переработка сырья, IT, телекоммуникации, торгово-производственные компании, услуги для бизнеса.

Учеба будет строиться на лабораторном практикуме и проходить в компьютерных классах на специальных программах. По итогам обучения появятся экономисты со знаниями информационно-компьютерных технологий в узкой финансовой сфере.

Создание в российских вузах базовых кафедр и направлений подготовки по цифровой экономике соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

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