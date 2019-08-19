Названы сроки появления в Москве полностью беспилотных автомобилей

Полностью беспилотные автомобили могут появиться в Москве через 4-7 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрия Полищука.

По его словам, пока беспилотниками управляет инженер-испытатель в рамках тестирований. Он берет управление на себя только в определенных ситуациях. При запуске системы в городе, беспилотники сначала начнут запускать в отдельных районах, а затем постепенно расширять зону их движения.

Появление беспилотных авто в России соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика». По мнению Полищука, в некоторых городах полностью беспилотные машины могут появиться даже раньше, чем в Москве. Это, например, реально в городах, в которых нет пробок, но есть развитая дорожная инфраструктура.

Представитель «Яндекса» отметил, что беспилотные автомобили можно будет применять во всех сферах перевозки пассажиров и грузов. Однако операторы беспилотных авто должны будут создать службу, которая будет специализироваться на контролироле ситуацию на дорогах.

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