Показан первый полет «Охотника» в паре с истребителем

Минобороны России / YouTube

Министерство обороны России опубликовало расширенный ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». На кадрах видно, как беспилотник летит в паре с истребителем Су-30СМ.

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Испытания проводились 3 августа на одном из аэродромов военного ведомства, и полет длился более 20 минут. После пролета на высоте около 600 метров он успешно приземлился. Первые кадры с вылетом БПЛА опубликовали через несколько дней, однако в новом ролике видно, как беспилотник совершает маневры в паре с Су-30СМ. До конца 2019 года планируется провести еще несколько подобных вылетов.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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