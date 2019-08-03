Российский «Охотник» впервые полетал

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полет продолжался 20 минут. «Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку», — говорится в сообщении. Пробный полет проводился на одном из испытательных аэродромов ведомства.

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При создании «Охотника», напомнили в Минобороны, использовались специальные технологии, которые делают аппарат практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году.

Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». «Охотник», предположительно, имеет массу около 20 тонн и, по различным данным, сможет разгоняться в полете до 1-1,4 тысячи километров в час.

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