Россия показала первый полет тяжелого «Охотника»

Минобороны России / YouTube

Минобороны России выложило на YouTube ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».

В комментарии к видео отмечается, что испытания проводились на одном из аэродромов военного ведомства, а сам полет длился более 20 минут. «Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился», — сообщает Минобороны.

Военное ведомство напоминает, что БПЛА «выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения», и «оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки».

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Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа. До конца года планируется провести еще несколько подобных испытаний С-70 «Охотник».

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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