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Появилось видео с полного беспилотников секретного российского полигона

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Издание vc.ru опубликовало репортаж с полигона «Яндекса» под Москвой, где испытываются беспилотные автомобили. Директор по продукту издания Владислав Цыплухин назвал объект секретным.

На полигоне обустроена большая асфальтированная площадка с разметкой разных типов, перекрестками, пешеходными переходами, светофорами и дорожными знаками. Также там есть ангар с открытыми с обеих концов въездами, имитирующий тоннель, в котором беспилотник может потерять GPS-сигнал.

На территории объекта разбросаны контейнеры, конусы и другие препятствия, которые можно встретить на ремонтируемых дорожных участках. Это необходимо для того, чтобы сымитировать различные реальные ситуации на дорогах, с которыми автомобиль может столкнуться в городе.

Беспилотники передвигаются по полигону круглосуточно и в любую погоду, отмечается в материале. Во время каждого заезда машина собирает большой объем информации, который затем анализируется.

Первые беспилотники «Яндекса» выехали на улицы Москвы в июне этого года, писал Forbes. Тогда на столичные дороги общего пользования были направлены пять автомобилей.

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