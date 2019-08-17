Машину-«франкенштейн» «Почты России» сняли на видео

В городе Бабаево Вологодской области сняли на видео практически разваливающуюся машину «Почты России». Ролик появился в сети 13 августа, но представители почтового оператора отреагировали на него лишь спустя три дня, сообщает сайт Newsvo.

На кадрах видно, что у автомобиля отходит лобовое стекло, а пассажирская дверь не открывается, так как прикручена болтами. Кузов машины проржавел в нескольких местах. «Что с ней? Ее пополам сломало?» — спрашивает автор ролика. Водитель отвечает утвердительно и говорит, что на таком транспорте ему приходится развозить почту.

В пресс-службе регионального управления федеральной почтовой связи (УФПС) заявили, что автомобиль не выходит в рейсы с 2018 года, так как превысил срок эксплуатации и подлежит списанию. «Тем временем вырисовывается пятерка свидетелей того, что почтовый "франкенштейн" исправно гоняет по провинции и окрестностям», — пишет пользователь Pikabu Smilecore. Несколько жителей Бабаево подтвердили, что видели эту машину на улицах города и в других населенных пунктах района в августе и подкрепили свои слова фотографиями.

В ведомстве также сообщили об увольнении фигурирующего в ролике водителя. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию, 16 августа трудовой договор с ним был расторгнут, утверждают в УФПС.

Вместе с тем «Почта России» начала внеочередную проверку своего автопарка, пишет Newsvo.

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