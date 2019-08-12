Россияне пошли за грибами и нашли выброшенные «Почтой России» посылки с AliExpress

В лесу около поселка Новенький в Среднеахтубинском районе Волгоградской области местные жители обнаружили яму с сотнями посылок с AliExpress, выброшенных «Почтой России». Об этом сообщается в одном из региональных пабликов во «ВКонтакте».

«Пошли за грибами, а нашли яму с сотнями почтовых пакетиков. В основном с AliExpress. Все, что можно было взять ценного, вытащили, а остальную дешевку бросили там», — сообщает автор поста.

Пользователи в комментариях предложили написать коллективную жалобу и высказались о намерении обратиться в Роспотребнадзор. «А потом говорят, что не дошла посылка. "Почта России", вы лучшие», — написал Святослав Глазьев.

В комментариях к записи также отозвался официальный представитель «Почты России» во «ВКонтакте», отметив, что по данному факту будет проведено служебное расследование. «В случае установления вины почтовых сотрудников причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с УК», — уточнил представитель организации.

Ранее в августе на свалке в Одинцовском районе Подмосковья были обнаружены десятки недоставленных писем и мелких посылок. На появившихся в сети кадрах видно, что письма и мелкие пакеты валяются на земле в куче среди другого мусора. Сотрудника, допустившего нарушение служебной дисциплины, собираются уволить.

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