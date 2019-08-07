«Почта России» выбросила десятки недоставленных писем на свалку

На свалке в Одинцовском районе Подмосковья обнаружены десятки недоставленных писем и мелких посылок. «Почта России» разбирается в инциденте, сообщает РИА Новости. Видео со свалки было опубликовано на YouTube.

Как сообщили агентству в компании, проводится внутреннее расследование. Сотрудника, допустившего нарушение служебной дисциплины, собираются уволить.

На появившихся в сети кадрах видно, что письма и мелкие пакеты валяются на земле в куче среди другого мусора.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» нарушителем закона о защите конкуренции. Нарушение заключается в запрете расплачиваться марками за пересылку уведомлений. С января оплатить эту услугу можно только деньгами.

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