Выписавшего многомиллионные премии бывшего главу «Почты России» снова проверят

Следственный комитет начал новую проверку в отношении бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, который выписал своим заместителям бонусы почти на 270 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, следователи проверяют Страшнова по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Экс-главе компании грозит до 10 лет тюрьмы.

На посту гендиректора «Почты России» Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллиона рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллиона по итогам 2015-го. Также глава компании выписал себе премию в размере 95 миллионов рублей.

Материалы по теме Бонусный уровень Скандально высокие премии сотрудников крупных российских компаний

Основанием для таких поощрений Страшнов называл якобы полученную компанией чистую прибыль за эти два года (1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно). Однако следователи выяснили, что положительный баланс «Почты России» образовался исключительно благодаря финансированию из федерального бюджета, которое в 2014 и 2015 годах составило 6,462 миллиарда рублей.

В 2017 году прокуратура направила в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Также прокуратура заморозила счета бывшего главы компании на 95 миллионов рублей. Позже счета Страшнова разморозили, а единственным фигурантом в деле осталась чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева, которая подписывала документы о выплате премий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!