Выписавшего многомиллионные премии бывшего главу «Почты России» снова проверят

Следственный комитет начал новую проверку в отношении бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, который выписал своим заместителям бонусы почти на 270 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, следователи проверяют Страшнова по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Экс-главе компании грозит до 10 лет тюрьмы.
На посту гендиректора «Почты России» Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллиона рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллиона по итогам 2015-го. Также глава компании выписал себе премию в размере 95 миллионов рублей.
Основанием для таких поощрений Страшнов называл якобы полученную компанией чистую прибыль за эти два года (1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно). Однако следователи выяснили, что положительный баланс «Почты России» образовался исключительно благодаря финансированию из федерального бюджета, которое в 2014 и 2015 годах составило 6,462 миллиарда рублей.
В 2017 году прокуратура направила в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Также прокуратура заморозила счета бывшего главы компании на 95 миллионов рублей. Позже счета Страшнова разморозили, а единственным фигурантом в деле осталась чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева, которая подписывала документы о выплате премий.