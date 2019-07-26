СКР узнал о миллиардных доходах авиации «Почты России» и заинтересовался

Следственный комитет России начал проверку деятельности авиации «Почты России» в связи со сдачей в аренду двух самолетов за два миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ревизия началась 18 июля. Следователи изучают договоры, заключенные госпредприятием с компанией «Авиастар-ТУ», которой были сданы два самолета ТУ-204 почтовой авиации по стоимости более чем миллиард рублей за каждый. Через две недели «Почта России» арендовала у «Авиастара» свои же собственные самолеты.

Также отмечается, что по прямому назначению, то есть по доставке корреспонденции, авиация используется лишь на 15 процентов. В остальном же почтовые самолеты выполняют сторонние заказы и контракты.

Ущерб оценивается как минимум в 81 миллион рублей.

Канал не исключает, что проверка может закончится возбуждением уголовного дела в отношении бывшего или действующего руководства «Почты России».

24 июля сообщалось, что СКР снова проверяет бывшего гендиректора госпредприятия Дмитрия Страшнова, который выписал своим заместителям бонусы почти на 270 миллионов рублей. Следователи считают, что в его действиях могут быть выявлены мошенничество и злоупотребление полномочиями.

На посту гендиректора «Почты России» Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллиона рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллиона по итогам 2015-го. Также глава компании выписал себе премию в размере 95 миллионов рублей.

В 2017 году прокуратура направила в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Также прокуратура заморозила счета бывшего главы компании на 95 миллионов рублей. Позже счета Страшнова разморозили, а единственным фигурантом в деле стала чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева, которая подписывала документы о выплате премий.

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