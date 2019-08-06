«Почту России» отругали за марки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» нарушителем закона о защите конкуренции, сообщается на сайте ведомства.

Нарушение заключается в запрете расплачиваться марками за пересылку уведомлений. С января оплатить эту услугу можно только деньгами.

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ФАС уже предписывала почтовому оператору устранить нарушения, однако этого так и не было сделано. В итоге специально созванная комиссия ведомства признала «Почту России» нарушителем.

В апреле ФАС уже признавала «Почту России» нарушителем того же закона, но по другому поводу. Тогда причиной стал отказ организации заключать агентский договор с компанией «Федеральная почтовая служба» на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции по территории России.

«Почта России» отказалась признавать нарушение и заявила, что по закону не обязана сотрудничать с какими-либо операторами, в том числе с «Федеральной почтовой службой».

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