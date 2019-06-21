Глава филиала «Почты России» грозил уволить работницу за отказ помогать ему дома

В Саратове директор филиала «Почты России» заставлял подчиненную воспитывать его детей и помогать его семье в домашних делах под угрозой увольнения. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По версии следствия, начальник вынуждал сотрудницу заниматься работой, которая не имеет отношения к ее служебным обязанностям. Этим он нарушил законные права и интересы работницы, которая «испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания».

После проверки районной прокуратуры на мужчину завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК).

Директора саратовского филиала «Почты России» зовут Булат Ахметзянов, сообщило местное издание «Взгляд-инфо». В разговоре с корреспондентом издания он сказал, что ничего не знает о возбуждении дела. Мужчина отметил, что трудовая инспекция не увидела превышения полномочий в его действиях.

«Меня никто не вызывал. У нас с этим сотрудником все совершенно по-другому было», — сказал Ахметзянов.

Позже в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) сообщили, что Ахметзянов находится в отпуске с последующим увольнением. Там добавили, что служба безопасности «Почты России» сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в одной из станиц Ростовской области жители получали почту прямо на улице после того, как местное отделение почты сгорело. Для этого на автобусной остановке организовали импровизированный почтовый пункт.

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