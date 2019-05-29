В Ростовской области отделение «Почты России» организовали прямо на остановке

В одной из станиц Новоцимлянского района Ростовской области жители в течение долгого времени получали почту прямо на улице — на импровизированном почтовом пункте, стихийно организованном на автобусной остановке. Видеозапись с места событий опубликовал канал Mash.

Два года назад в этой станице сгорело здание почты. Отделение перенесли в местный дом культуры, но работников почтового отделения вскоре выставили оттуда. «Мы не бросили их на улице, хотя могли сказать: "Не наше"», — прокомментировал ситуацию глава поселения Сергей Текутьев. И почту перенесли в поселок в 25 километрах от станицы.

Почтальонов стали привозить в станицу на автотранспорте, а дальше по улицам поселения они передвигались своим ходом, ногами. Как-то сотрудники, видимо устав делать каждый день многокилометровые походы по станице, которые в этом крае совсем немаленькие, решили организовать почтовый пункт прямо на автобусной остановке.

«Нерентабельно. Пятидневку заменили на трехдневку. "Почта России" — это не бюджетное, не государственное предприятие, —поясняет односельчанам особенности работы отечественной почты Сергей Текутьев.— Нет помещения, которое мы можем предоставить, как они хотят. Бесплатно, не платя за коммуналку и свет». А тем временем надпись «почта» на остановке решили закрасить.

