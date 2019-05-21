Заместителя губернатора Ростовской области задержали из-за стадиона

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-арена». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Дома и в служебном кабинете чиновника проходят обыски.

У подозреваемого обнаружили коллекцию дорогих наручных часов общей стоимостью 250 тысяч долларов, пачки денег в рублях и валюте, отмечает издание Rostov.ru и публикует фотографии из квартиры Сидаша.

На снимках, публикуемых Telegram-каналом Rostov_com, гардеробная замгубернатора, его часы, портреты на стенах.

Сидаш задержан по делу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, который стал фигурантом уголовного дела и в мае 2018 года покинул свой пост. Он был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.

По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства крупный песок на более мелкий, добываемый в близлежащем карьере, уточняет Donnews. В результате разница в закупке составила 223,5 миллиона рублей. Именно в эту сумму оценивается ущерб бюджету Ростовской области.

Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.

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