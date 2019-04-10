«Почта России» решила подзаработать на ширпотребе

В отделениях «Почты России» планируется открыть точки продажи Fix Price. В ассортимент войдут непродовольственные товары широкого потребления — канцтовары, одежда и бытовая химия. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Какое количество торговых площадок планируется открыть, остается неизвестным, однако речь пока идет о «тестовых точках». По словам источника, ожидается, что благодаря этому сотрудничеству жителей сельских и удаленных населенных пунктов удастся обеспечить доступными товарами, которые, как правило, продают только в городах.

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Это не первый подобный проект для «Почты России» — в 2018 году в ее отделениях открылись первые точки розничной сети «Магнит». Для этого специально разработали новый микроформат магазинов, подразумевающий от 200 до 600 наименований товаров в зависимости от занимаемой площадки. В 2019 году «Почта России» и «Магнит» намереваются открыть такие магазины в двух тысячах отделений. Планируется, что в будущем они появятся в 30 тысячах. В общей сложности в России насчитывается 42 тысячи отделений, из которых 30 тысяч расположены в малых населенных пунктах.

Ранее Минздраву и «Почте России» предложили рассмотреть возможность начать продажу лекарств в почтовых отделениях. В операторе почтовой связи пообещали изучить предложение, однако оговорились, что для торговли лекарственными препаратами нужно соответствующее решение властей.

Fix Price — розничная сеть в формате «магазин фиксированных цен», запущенная в 2007 году. Она работает по принципу, популярному в странах Запада, — все товары продаются по одной цене. До 2016 года сеть отпускала товары по цене сначала в 30, а затем в 50 рублей. Позже появились новые ценовые категории — товары по 50, 55, 77, 99 и 199 рублей.

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