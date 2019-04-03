Получающие по 27 копеек водители «Почты России» устали и запротестовали

Водители «Почты России» в Мурманске устроили акцию протеста против низкой зарплаты и постоянных переработок. Они потребовали от начальства ввести дополнительные выплаты, сообщает «ТВ-21».

Помимо своей основной обязанности — перевозить почту — работникам приходится выполнять функции грузчиков. За погрузку и выгрузку одного контейнера человек получает 27 копеек. В месяц выходит около 1500 рублей. Водители жалуются, что этих денег не хватает даже не лечение спины, которая вечно болит из-за перенапряжения.

Митинг начался утром 1 апреля, но продлился недолго. Вскоре после его окончания работники отправились на линии, чтобы развезти почту.

В мурманском филиале «Почты России» телеканалу сказали, что знают о проблеме, но сделать ничего не могут: расценки устанавливаются на федеральном уровне.

Ранее сотрудникам «Почты России» обещали повысить зарплату примерно на 20 процентов к ноябрю 2020 года. Таким образом, выплата за услуги грузчика водителям увеличится на 300 рублей в месяц.

По данным проекта Indeed, средняя зарплата водителя «Почты России» в Мурманске — 24 тысячи рублей.

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