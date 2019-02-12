Московский дворник потребовал обещанную премию и поплатился

Московский дворник Жосур Бозаров был приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей после того, как потребовал премию за переработки, сообщает «МБХ-Медиа».

По информации издания, дворников заставляли убирать дороги вместо сотрудников бюджетной организации «Автомобильные дороги Южного административного округа», пообещав за это доплату. Однако денег так и не выплатили, и Бозаров с коллегами боролись за премии более месяца.

Материалы по теме «Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны» Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания

Суд счел их сбор у начальства массовой акцией и осудил по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

По словам общественного защитника Руслана Гаджимурадова, митинга не было. «Это была встреча работников со своим начальством… Кроме того, сам так называемый митинг проводился на территории работодателя, а не на публичной территории», — возмутился он.

Как отметила общественная защитница Валентина Чупик, дела остальных участников «митинга» будут рассмотрены по аналогии с делом Бозарова, который является гражданином Узбекистана. «Признание виновным в участии в политической деятельности запрещено для иностранных граждан. На этом основании их могут выдворить из страны», — сказала она.

Ранее суд оштрафовал уральского рабочего Рустама Корелина, который устраивал одиночные пикеты в знак протеста против низких зарплат. Его задержали спустя 10 минут после выхода с плакатом на Красную площадь. После возвращения на работу он получил два взыскания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru