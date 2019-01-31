Суд оштрафовал недовольного низкой зарплатой россиянина

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей уральского рабочего Рустама Корелина, который жаловался на низкую зарплату и устраивал одиночные пикеты, сообщает «Би-би-си».

Мужчину признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Издание не уточняет, будет ли Корелин оспаривать решение суда и как собирается оплачивать штраф.

Корелин работает шихтовщиком на вредном производстве — заводе «Форес» в городе Сухой Лог в Свердловской области — и получает 25 тысяч рублей в месяц. 17 января он приехал протестовать в Москву, сначала вышел с плакатом у Дома правительства на Краснопресненской набережной, на следующих день — на Красную площадь. Там его задержали уже через 10 минут и обвинили в нарушении правил пикетирования.

После возвращения на работу он получил два взыскания и находится на грани увольнения. Ему поступали предложения от екатеринбургских бизнесменов, но Корелин говорил, что не уйдет и не оставит своих коллег в сложной ситуации.