На крупном золотодобывающем предприятии России начали забастовку

Oколо ста работников рудника на крупнейшем золотосеребряном месторождении «Аметистовое» на Камчатке приостановили работу в знак протеста против низких зарплат, сообщает ТАСС.

По словам представителя компании по связям с общественностью Дениса Дунюшкина, конфликт возник из-за того, что водители и взрывники недополучили часть зарплаты «из-за невыполнения плана».

В камчатской краевой организации Российского профсоюза работников промышленности агентству рассказали, что не могут вмешаться в ситуацию до окончания разбирательства между руководством предприятия и подчиненными.

Видео собрания протестующих работников попало на YouTube. На нем один из сотрудников жалуется на увеличение нормы выработки. «А зарплата та же: что я в 2005 году получал, что в 2009-м», — говорит он. Мужчина также замечает, что «золото при этом не обесценивается».

По факту коллективного обращения работников месторождения будет проведена доследственная проверка. 78 человек выдвинули руководству предприятия требование об улучшении условий труда: о повышении заработной платы, оплате межвахтового отдыха и больничных и закреплении за работниками комнат в общежитии.

По данным агентства, месторождение «Аметистовое» является крупнейшим изученным на Камчатке: его запасы составляют 52 тонн золота и 163 тонн серебра. Оно принадлежит «Золоту Камчатки» — одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, добывающей за год более 5 тонн золота.

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