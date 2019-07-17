Сотрудники «Почты России» попытались потушить автомобиль водой из лужи

Сотрудники «Почты России» в Рыбинске Ярославской области попытались потушить горящий служебный автомобиль водой из лужи. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале uploadrb.

По данным газеты «Рыбинская неделя», пожар произошел утром в среду, 17 июля, на проспекте Ленина. На кадрах видно, как один из сотрудников пытается сбить пламя огнетушителем, но у него это не получается. Тогда на помощь ему пришел напарник — мужчина попробовал потушить огонь водой из лужи с помощью ноги.

Спустя несколько минут на место пожара прибыла машина МЧС. Пожарные справились с огнем за считанные минуты, никто не пострадал.

В региональном управлении федеральной почтовой связи заявили, что вся корреспонденция и посылки, находившиеся в автомобиле, были оперативно выгружены и находятся в сохранности.

В мае сообщалось, что жители одной из станиц в Ростовской области долгое время получали почту прямо на улице — на импровизированном пункте, стихийно организованном на автобусной остановке. Выяснилось, что сотрудники, видимо устав делать каждый день многокилометровые походы по населенному пункту, решили сделать отделение прямо на улице.

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