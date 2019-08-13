«Почта России» доставляла не туда и попалась

В Волгоградской области «Почта России» доставляла адресованные в поселок Радужный письма в одноименный магазин. Региональное управление Роскомнадзора потребовало возбудить административное дело, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, сотрудники Роскомнадзора сообщили о халатном отношении к доставке писем «Почтой России» в Арбитражный суд Волгоградской области. Отмечается, что письма доставлялись не по указанным адресам в поселок Радужный, который находится на территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского района, а в магазин «Радужный». В связи с этим доступ к персональным данным местных жителей и их личной корреспонденции могли получить посторонние лица.

В пресс-службе 12-го арбитражного апелляционного суда Саратова изданию сообщили, что требования специалистов Роскомнадзора признали законными и обоснованными и оставили судебный акт без изменений.

Ранее в лесу около поселка Новенький в Среднеахтубинском районе Волгоградской области местные жители обнаружили яму с сотнями посылок с AliExpress, выброшенных «Почтой России». «Пошли за грибами, а нашли яму с сотнями почтовых пакетиков. В основном с AliExpress. Все, что можно было взять ценного, вытащили, а остальную дешевку бросили там», — сообщил о находке автор поста во «ВКонтакте». В «Почте России» пообещали провести расследование.

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