«Почта России» ускорит доставку посылок

«Почта России» намерена сократить сроки доставки посылок до 2-8 дней на 7,8 тысячи направлений. Новые нормативы начнут действовать 15 ноября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

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Сокращение сроков доставки связано с инвестициями в развитие инфраструктуры организации, сокращением времени на сортировку отправлений и пересмотром маршрутов. Так, ввод новых сортировочных мощностей стартовал еще в 2013 году, а в первом квартале 2019-го открылся последний новый логистический центр.

По данным издания, сроки доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении составят от двух до трех дней. В некоторые города с населением более 500 тысяч человек посылки доставят всего за один день.

Ранее сообщалось, что «Почта России» просит правительство выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие своей инфраструктуры. Инвестирование средств станет возможным в 2020 году, когда размер ликвидных активов ФНБ превысит семь процентов ВВП.

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