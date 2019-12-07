Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии. Об этом она рассказала в интервью изданию «Спорт день за днем».

По словам депутата, такие высказывания она слышала от работников сферы образования, здравоохранения и культуры. Журова отметила, что такие люди «готовы работать, пока способны приносить пользу обществу». «У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: "меняйте закон, делайте (поднимайте пенсионный возраст — прим. «Ленты.ру») до 70 лет"», — поделилась депутат.

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Журова добавила, что в ряде профессий возраст 65 лет не может считаться ограничением. При этом она подчеркнула, что сказанное не относится к «тяжелым профессиям», например, к тем, кто работает на вредных производствах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам признал, что повышение пенсионного возраста было пусть и тяжелым, но необходимым решением. Он подчеркнул, что в перспективе реформа даст возможность улучшить условия жизни людей и не позволит финансовой системе государства «задыхаться».

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.

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