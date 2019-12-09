В Госдуме оценили предложение запретить взыскание долгов с пенсий россиян

Взыскание долгов с пенсий необходимо ограничить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 9 декабря.

По мнению парламентария, нельзя забирать у людей последнее, но важно проработать вопрос выдачи кредитов пенсионерам. «Как тогда с этой группой людей иметь какие-то кредитные обязательства?» — поясняет он.

Председатель комитета нижней палаты по труду и социальной политике Ярослав Нилов счел целесообразным ввести меры, которые бы защищали «социально уязвимые» категории граждан.

В свою очередь, сенатор Александр Варфоломеев также положительно высказался об этой инициативе. «У нас и так люди сложно живут», — сказал он.

Ранее 9 декабря Минэкономразвития направило в комиссию правительства по законопроектной деятельности проект закона, запрещающий взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Авторы документа предлагают взыскивать с пенсионеров только долги за ЖКХ, возмещение ущерба после преступления, а также административные и судебные штрафы, но с сохранением суммы прожиточного минимума.

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