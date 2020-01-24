В Госдуме захотели поднять студентам стипендии до прожиточного минимума

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Документ в пятницу, 24 января, опубликован в электронной базе данных парламента.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливой России». По их мнению, минимальная стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Лидер партии и один из авторов законопроекта Сергей Миронов отметил, что сейчас стипендия составляет около четверти прожиточного минимума. «Понятно, что на жизнь этой суммы не хватит. Студенты вынуждены полагаться на помощь родителей либо работать в ущерб учебе», — приводит его слова официальный сайт партии.

Законопроект также предусматривает изменение определения самого понятия стипендии, которая сейчас считается стимулирующей выплатой. «Нашим законопроектом мы предлагаем иную трактовку. Стипендия — это выплата, которая назначается для поддержания достойного уровня жизни обучающихся», — пояснил Миронов.

В октябре сообщалось, что средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составлял 2980 рублей, в 2020 году запланировано повышение на три процента — до 3070 рублей.

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