Студентам увеличат стипендию на пачку сигарет

Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Государственная социальная стипендия за тот же месяц составила 3469 рублей. В сентябре 2018 года размер обеих выплат составлял 2904 рубля и 3345 рублей соответственно.

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Трехпроцентная индексация внесена в законопроект о федеральном бюджете. Предполагается, что в период 2021-2022 годов стипендия должна расти на четыре процента ежегодно.

Повышение выплат проводится 1 сентября каждого года. Оно касается студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов. Конкретные размеры стипендий каждый вуз выбирает самостоятельно. При выборе учитываются мнения совета обучающихся и профсоюзной организации обучающихся. Рост стипендиальных фондов на уровень инфляции гарантирован законом «Об образовании». С 1 сентября 2019 года их проиндексировали на 4,3 процента.

По данным Росстата, средняя цена пачки сигарет с фильтром в регионах России превысила 95 рублей. С начала года она выросла более чем на шесть рублей. Дороже всего курение обходится жителям Магаданской области (122,12 рубля за пачку с фильтром), а дешевле всего в среднем сигареты в Ингушетии (79,93 рубля).

В сентябре депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на сигареты в размере 85 рублей за пачку. Как указал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов, сумма будет пересчитываться каждый год в автоматическом порядке.

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