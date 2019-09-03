Российский губернатор предрек троечникам карьеру в политике

Школьники, которые будут учиться на «четыре» и «пять», будут работать учителями, а троечники пойдут в губернаторы и администрацию. Об этом заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, его высказывание процитировала участница сообщества «ВКонтакте» «Интересное в Кургане».

По словам пользовательницы соцсети под ником Мариша Маришина, Шумков встретился с учениками школы №11. «Как всегда шутит», — написала она и опубликовала фотографию со встречи с губернатором, на которой также присутствовал глава Кургана Андрей Потапов.

Как сообщает издание Znak, в пресс-службе врио губернатора отметили, что Шумков мог таким образом пошутить.

В июне сообщалось, что студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья снизили стипендии из-за слишком высокой успеваемости. В пресс-службе вуза рассказали, что стипендиальный фонд в этом году сократился, а число успешно сдающих сессию студентов возросло примерно на 300 человек (31 процент).

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