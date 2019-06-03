Студенты российского вуза лишились высоких стипендий из-за слишком хорошей учебы

В Тюменской области в Государственном аграрном университете (ГАУ) Северного Зауралья снизили стипендии для студентов из-за слишком высокой успеваемости. Об этом сообщает Znak со ссылкой на пресс-секретаря вуза Андрея Михайлова.

По его словам, стипендиальный фонд в этом году сократился, а число успешно сдающих сессию студентов возросло примерно на 300 человек (31 процент).

«Ученый совет, как правило, после сессии принимает решение об изменении стипендиальных выплат. Но мы не меняли его с прошлого мая, стипендия была установлена довольно большая, а стипендиальный фонд распределяется между всеми успешно сдавшими сессию», — рассказал собеседник издания.

По словам Михайлова, стипендии для студентов, которые учатся лучше, приходится распределять исходя из объема стипендиального фонда. «Эта ситуация ударила по студентам, получающим стипендии за отлично сданные сессии — они повыше обычных», — добавил он.

Михайлов также отметил, что вуз готовит статистику по успеваемости для профильного министерства, которое может принять решение о дополнительном финансировании.

По данным издания 72.ru, уменьшение стипендий может быть связано с увеличенным набором на первый курс. Так, в этом году число первокурсников увеличилось на 400 человек, из-за чего обычная стипендия сократилась с 3,8 тысячи рублей до 2,7 тысячи, а для отличников — с 8-10 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности. «Многие молодые люди устраиваются на работу по специальности, как только поступили в вуз. Это говорит о том, что они осознанно выбрали свою профессию и хотят в ней развиваться», — заявил член комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия»).

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