Министр предложил обязать россиян содержать детей-студентов

Министр юстиции России Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей, которые очно учатся в вузах. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам министра, изменения должны быть внесены «в сфере семейного законодательства, законодательства о детстве». Он добавил, что также следует установить минимальный размер алиментов.

Ранее в феврале в Госдуме предложили не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности. Об этом заявил член комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия»). По его словам, ради получения опыта им приходится соглашаться на бесплатные стажировки и невысокие зарплаты, поэтому оставлять их без дополнительных доходов неправильно.

В марте 2018 года сообщалось, что студент СПбГУ Алексей Зырянов в порядке эксперимента смог прожить месяц на стипендию, потратив на еду 1472 рубля. Денег ему хватило на трехразовое питание. Рацион состоял из овсянки, темного шоколада, бананов, гречки с яйцами и моркови с капустой. В день учащийся тратил от 13 до 53 рублей. В итоге он похудел на пять килограммов.

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