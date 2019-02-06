В Госдуме заступились за троечников

В Госдуме предложили не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности. Об этом заявил член комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия»), сообщает агентство «Москва» в среду, 6 февраля.

«Многие молодые люди устраиваются на работу по специальности, только поступив в вуз. Это говорит о том, что они осознанно выбрали свою профессию и хотят в ней развиваться», — сказал депутат.

По его словам, студентам ради получения опыта приходится соглашаться на бесплатные стажировки и невысокие зарплаты, поэтому оставлять их без дополнительных доходов неправильно. «Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит», — подчеркнул Шулепов.

В марте 2018 года сообщалось, что студент СПбГУ Алексей Зырянов в порядке эксперимента смог прожить месяц на стипендию, потратив на еду 1472 рубля. Денег ему хватило на трехразовое питание. Рацион состоял из овсянки, темного шоколада, бананов, гречки с яйцами и моркови с капустой. В день учащийся тратил от 13 до 53 рублей. В итоге он похудел на пять килограммов.

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