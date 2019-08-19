Механизм начисления стипендий российским студентам усовершенствуют

Механизм начисления стипендий российским студентам-бюджетникам будет усовершенствован. Об этом в понедельник, 19 августа, в ходе встречи со студентами Горно-Алтайского государственного университета заявил глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков, сообщает сайт «Будущее России. Национальные проекты».

Студенты рассказали министру, что для отличников в вузе предусмотрено только 10 процентов средств в стипендиальном фоне, и спросили, что делать, если людей, которые имеют право на стипендию, окажется больше. Котюков отметил, что вопрос о пересмотре правил предоставления стипендий уже изучается.

«Действующая практика формирования стипендиального обеспечения жила несколько в логике, не учитывающей ряд вопросов: по контингенту обучающихся и так далее. Поэтому мы до 1 марта систематизируем всю эту работу, проведем анализ и предложим правительству механизмы совершенствования и регламентации этого процесса», — ответил он.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование» с общим бюджетом в 784,5 миллиардов рублей. В его рамках, в частности, планируется значительно улучшить качество образования в вузах и повысить место России по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов.

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