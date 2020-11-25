Украинским чиновникам прислали ртуть в конверте

В Одессе неизвестные прислали чиновникам конверт с ртутью. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Украины по региону, передает УНИАН.

«Поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличного почтового ящика в одном из конвертов обнаружено подозрительное вещество», — сказали в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам спасателей, вещество оказалось ртутью. Ее направили на утилизацию.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядовитыми веществами.

Ранее советская и российская актриса Светлана Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью.

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