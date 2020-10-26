Секс-символ советского кино обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, обвинила сына и внучку в попытке отравления ртутью. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Светличная рассказала, что сын и внучка покушались на ее жизнь. После недавнего визита внучки актриса обнаружила в квартире шарики с ртутью и резко почувствовала себя плохо.

«Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно», — заявила Светличная. Артистка некоторое время не понимала, почему испытывает недомогание и рвотное состояние.

Светличная выдвинула предположение, что сын, его супруга и внучка хотят убить ее, чтобы получить квартиру в центре Москвы. Заслуженная артистка РСФСР решила, что перепишет свое завещание, и родственникам ничего не достанется.

В апреле 2020 года Светличная обвинила сотрудника одного из телеканалов в краже 600 тысяч рублей. Деньги пропали из ее дома после визита телевизионщиков. В марте этого года актриса уже находила ртуть в своей квартире и также обвиняла внучку в покушении на свою жизнь.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Играла в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.