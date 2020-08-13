Бывшая супруга отравила россиянина почтовым письмом

В Троицке россиянин попал в больницу после того, как открыл письмо от адвоката бывшей супруги. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

42-летний местный житель пришел на почту за письмом и решил открыть его в отделении. В конверте было пять листов, пропитанных каким-то средством. От едкого запаха у мужчины перехватило дыхание, его увезли на скорой. Помощь потребовалась и двум сотрудницам почты, которые оказались рядом.

В больнице у пострадавшего диагностировали ингаляционное отравление. Уже на следующий день его отпустили домой. Письмо для проведения разбирательства изъяли сотрудники полиции. По словам мужчины, покушение на него заказала бывшая супруга, и уже не первый раз.

Ранее в Подмосковье 36-летняя женщина написала заявление в полицию, обвинив полковника МЧС в отравлении ртутью. В начале августа после поездки на автомобиле она почувствовала себя плохо. Ее тошнило, сильно болел живот. Знакомая порекомендовала женщине проверить автомобиль на наличие ртути. Потерпевшая так и сделала. Изучившие машину эксперты выявили сильное превышение показателей испарений этого химического элемента.

Женщина уверена, что случившееся дело рук бывшего мужа — полковника МЧС, у которого остались ключи от ее машины.

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