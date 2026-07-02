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10:32, 2 июля 2026Россия

Описана обстановка в месте масштабных последствий после атаки дронов ВСУ в Севастополе

Развожаев: В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку в месте масштабных последствий после уничтожения беспилотников описал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

К тушению пожара привлекали более 200 человек и свыше 50 единиц техники. По словам Развожаева, проведение работ осложняли сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков.

«Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым», — обозначил губернатор.

Ранее сообщалось, что после уничтожения украинских дронов огонь охватил 28 гектаров лесных территорий Севастополя. Развожаев назвал пожар самым масштабным в севастопольских лесах за последние годы.

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