Описана обстановка в месте масштабных последствий после атаки дронов ВСУ в Севастополе

Развожаев: В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки дронов ВСУ

В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку в месте масштабных последствий после уничтожения беспилотников описал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

К тушению пожара привлекали более 200 человек и свыше 50 единиц техники. По словам Развожаева, проведение работ осложняли сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков.

«Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым», — обозначил губернатор.

Ранее сообщалось, что после уничтожения украинских дронов огонь охватил 28 гектаров лесных территорий Севастополя. Развожаев назвал пожар самым масштабным в севастопольских лесах за последние годы.