В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

Губернатор Развожаев: Пожары охватили 28 га лесов Севастополя после уничтожения дронов ВСУ

Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий Севастополя после уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О масштабном последствии вражеской атаки сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в «Максе».

Он разъяснил, что огонь возник на разных участках в лесах. «С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы», — поделился Развожаев в посте.

До этого стало известно, что возгорание возникло за входящим в состав города селом Черноречье. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 59 человек и 15 единиц спецтехники.

Ранее власти Севастополя зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них были разбиты окна, крыши и потолки. Тогда удалось ликвидировать свыше 20 украинских беспилотников.