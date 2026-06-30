В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

Пожары охватили 28 гектаров лесных территорий Севастополя после уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О масштабном последствии вражеской атаки сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в «Максе».
Он разъяснил, что огонь возник на разных участках в лесах. «С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы», — поделился Развожаев в посте.
До этого стало известно, что возгорание возникло за входящим в состав города селом Черноречье. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 59 человек и 15 единиц спецтехники.
Ранее власти Севастополя зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них были разбиты окна, крыши и потолки. Тогда удалось ликвидировать свыше 20 украинских беспилотников.