Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил о пожаре площадью 80 тысяч квадратных метров после атаки ВСУ

В Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. О масштабных последствиях налета сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник объявил, что возгорание возникло за входящим в состав города селом Черноречье. «Загорелась хвойная подстилка (...) Пожар повышенной сложности на площади 8 га, обнаружено 13 очагов», — сообщил он. По словам Развожаева, возгорание тушат 59 человек с использованием 15 единиц техники.

Также власти зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них повреждены окна, крыши и потолки.

Известно, что для отражения налета ВСУ над городом поднимали авиацию и задействовали мобильные огневые группы.