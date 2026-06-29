Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 29 июня 2026Россия

Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил о пожаре площадью 80 тысяч квадратных метров после атаки ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Севастополе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. О масштабных последствиях налета сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник объявил, что возгорание возникло за входящим в состав города селом Черноречье. «Загорелась хвойная подстилка (...) Пожар повышенной сложности на площади 8 га, обнаружено 13 очагов», — сообщил он. По словам Развожаева, возгорание тушат 59 человек с использованием 15 единиц техники.

Также власти зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них повреждены окна, крыши и потолки.

Известно, что для отражения налета ВСУ над городом поднимали авиацию и задействовали мобильные огневые группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

    Звезда «Счастливы вместе» развелся с обвинившей его в насилии женой

    Арендаторы отрезали руки выселившему их из квартиры хозяину

    Белоусов встретился с военкорами

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

    Раскрыты подробности о готовившем поджог синагоги в Ярославле

    Анчелотти оценил форму Неймара перед стартом плей-офф

    В российских автошколах появятся программы для одного типа машин

    Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

    Азербайджан высказался о признании Израилем геноцида армян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok