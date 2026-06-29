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09:25, 29 июня 2026Россия

В Севастополе подняли авиацию для отражения атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: Украина нанесла удар по Севастополю, сбиты 29 БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом почти 30 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, всего система ПВО уничтожила в районе Севастополя 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При отражении атаки были задействованы в том числе мобильные огневые группы. Также над городом поднимали авиацию.

«Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — написал в блоге Развожаев.

Ранее сообщалось, что во время массированной ночной атаки с 28 на 29 июня средства ПВО сбили над регионами России более 200 БПЛА ВСУ.

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