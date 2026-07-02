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10:38, 2 июля 2026Спорт

Бывший футболист ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Бывший футболист ЦСКА Хонда предложил себя на пост главного тренера сборной Японии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Globallookpress.com

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда в аккаунте в соцсети X предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Японии.

Экс-игрок добавил, что продление контракта с действующим главным тренером команды — Хадзиме Мориясу — временное решение. «Они не могут найти подходящего преемника, дайте мне шанс на год. Если мы проиграем на Кубке Азии — можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», — заявил Хонда.

На чемпионате мира 2026 года сборная Японии вышла из группы со второго места. В 1/16 финала команда попала на Бразилию и потерпела поражение со счетом 1:2.

Завершивший карьеру в 2024 году Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Ныне он владеет японским клубом «Эдо Ол Юнайтед».

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