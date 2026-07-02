Бывший футболист ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Бывший футболист ЦСКА Хонда предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда в аккаунте в соцсети X предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Японии.

Экс-игрок добавил, что продление контракта с действующим главным тренером команды — Хадзиме Мориясу — временное решение. «Они не могут найти подходящего преемника, дайте мне шанс на год. Если мы проиграем на Кубке Азии — можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», — заявил Хонда.

На чемпионате мира 2026 года сборная Японии вышла из группы со второго места. В 1/16 финала команда попала на Бразилию и потерпела поражение со счетом 1:2.

Завершивший карьеру в 2024 году Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Ныне он владеет японским клубом «Эдо Ол Юнайтед».