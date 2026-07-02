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10:28, 2 июля 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили склад украинской электроники

ВС России уничтожили склад украинской сети техники и электроники MOYO
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад украинской сети техники и электроники MOYO. Об этом сообщили в компании, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Сегодня очень тяжелый день для MOYO. Вражеский удар полностью уничтожил наш склад», — рассказала компания.

Отмечается, что на месте работают специальные службы.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что удар наносился в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

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