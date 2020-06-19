Россиянин продал знакомым технический спирт вместо алкоголя и убил семь человек

Житель села Покровка Омской области продал знакомым односельчанам технический спирт под видом алкоголя, убив таким образом семь человек и причинив вред здоровью еще шестерых. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2020 года 37-летний мужчина купил в Омске пять литров технического спирта и разбавил его водой, чтобы продать, хотя знал, что жидкость нельзя употреблять в качестве алкоголя. После разбавления объем ее составил 5,5 литра. Покупатели разобрали бутылки за три дня, затем выпили их содержимое во время застолья со знакомыми, в результате отравились 13 человек.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК (Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело направят на рассмотрение в Омский районный суд.

15 июня житель Петербурга пожаловался, что ему продали бутылку с санитайзером под видом питьевой воды. По его словам, он купил воду в местной Пятерочке для своей двухлетней дочери. Сделав глоток, девочка выплюнула жидкость и сказала, что водичка горячая. Затем из кружки с содержимым бутылки отпила мать ребенка, которая рассказала, что рот обожгло спиртом и чем-то душистым. В магазине объяснили, работники случайно оставили на полке с детскими товарами антисептики, которыми пользовались сами. Директора и администратора торговой точки пообещали уволить.

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