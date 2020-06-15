Россиянину продали санитайзер под видом воды

В Санкт-Петербурге россиянину продали бутылку с санитайзером под видом воды. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам петербуржца, он купил бутылку воды в местной «Пятерочке» для своей двухлетней дочери. Однако девочка, сделав глоток, выплюнула жидкость и заявила, что «водичка горячая». После этого содержимое бутылки решила попробовать мать ребенка. «Я отхлебываю из кружки, рот обжигает спиртом и чем-то душистым. Дальше паника, перепугались все, не можем понять, что в бутылке», — рассказала женщина.

Затем семья решила обратиться за разъяснениями в магазин. Оказалось, что сотрудники супермаркета случайно оставили на полке с товарами для детей две бутылки с антисептическим средством, которое использовали продавцы.

В пресс-службе «Пятерочки» пояснили, что причиной произошедшего стала халатность со стороны директора и администратора магазина. «Эти сотрудники будут уволены», — заверили там.

В апреле сообщалось, что жительница Краснодара купила в магазине «Магнит» пасхальный кулич и обнаружила в нем открытый презерватив. Производитель заявил, что «инородный объект» мог попасть в кулич только после его изготовления и упаковки.

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