Россияне попытались приготовить антисептик и устроили взрыв

В Калининградской области местные жители попытались самостоятельно приготовить дезинфицирующую смесь и пострадали при взрыве паров спирта. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в поселке Ольховатка Гусевского городского округа 7 апреля примерно в 17 часов по местному времени (16 часов по московскому). Антисептик россияне готовили в небольшом металлическом здании контейнерного типа. После взрыва паров спирта произошел пожар, что привело к оплавлению потолка и мебели. Есть пострадавшие. Их состояние не уточняется.

Ранее МЧС России выложило на своем сайте инструкцию по приготовлению антисептика из спирта, перекиси водорода, глицерина и дистиллированной воды либо охлажденной кипяченой воды. При этом чистый спирт и водку в ведомстве посоветовали не использовать.

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