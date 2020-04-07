В МЧС раскрыли рецепты приготовления антисептика дома

Для приготовления антисептика лучше всего использовать раствор из спирта, перекиси водорода, глицерина и дистиллированной воды либо охлажденной кипяченой воды. Такой рецепт предложили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте МЧС России.

В ВОЗ раскрыли два варианта рецептов для изготовления литра антисептика. Согласно первому, надо взять 830 миллилитров этанола концентрацией 99 процентов, 40 миллилитров перекиси водорода (3 процента), 15 миллилитров глицерина (98 процентов), а также 115 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды. Для второго способа потребуется 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процента), 40 миллилитров перекиси водорода (3 процента), 15 миллилитров глицерина (98 процентов) и 195 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды.

Компоненты стоит залить в емкость с закручивающейся крышкой, тщательно взболтать и разлить в подходящие флаконы. Кроме того, рекомендуется, чтобы антисептик пробыл во флаконе 72 часа для уничтожения находящихся внутри бактерий.

В МЧС также объяснили, почему для изготовления антисептика не стоит использовать водку и чистый спирт. Так, в водке недостаточный объем спирта, а чистый спирт при этом может вызвать зуд, раздражение и микротрещины, в которые может попасть вирус. Растворы с содержанием менее 60 процентов этанола или 60 процентов изопропилового спирта также не принесут пользы.

Ранее россиянам рассказали, что многие советы для защиты от коронавируса, публикуемые в интернете, могут быть опасными. Например, не стоит доверять советам, которые учат делать защитную маску из бумажных полотенец, так как она не спасет от заражения. Кроме того, бесполезно обрабатывать маску спиртовой настойкой прополиса, так как это не убережет от заражения через дыхательные пути.

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