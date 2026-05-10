20:11, 10 мая 2026

Поросенка без документов задержала полиция в российском регионе

В Воронежской области полиция задержала автомобиль с поросенком без документов
Маргарита Щигарева
Фото: Chris H / Unsplash

В Воронежской области полиция задержала автомобиль с поросенком, которого перевозили без документов. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж» в Telegram.

Отмечается, что инспекторы ДПС на одной из трасс российского региона остановили машину, в которой, помимо водителя, был поросенок. При этом у мужчины не было сопроводительных ветеринарных документов, необходимых для перевозки животного.

«Владелец автомобиля заявил, что приобрел хрюшку в Калаче и перевозил ее в Чертковский район Ростовской области», — говорится в материале. Отмечается, что был оформлен акт возврата поросенка и его должны вернуть в Калачеевский район.

Также известно, что покупатель животного стал фигурантом административного дела.

Ранее сообщалось, что в США женщина, угнавшая автомобиль в компании домашнего котенка, во время задержания больше всего переживала за безопасность питомца. Уточнялось, что котенка изъяли и передали в местный приют, с ним все в порядке.

