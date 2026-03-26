17:21, 26 марта 2026

Женщина с котенком угнала машину и испугалась за его безопасность после ареста

Антонина Черташ
Фото: Casey Elise Christopher / Shutterstock / Fotodom

В США женщина, угнавшая автомобиль в компании домашнего котенка, во время задержания больше всего переживала за его безопасность. Об этом сообщает Hits 96.

Полиция перехватила угнанную машину, внутри которой находились 23-летняя девушка и 29-летний мужчина. Пара попыталась скрыться пешком, но ее быстро задержали. Женщину обнаружили под припаркованным пикапом: вместе с ней был котенок, которого она крепко прижимала к себе. Однако арест ее не сильно расстроил, больше всего она испугалась за безопасность питомца.

На кадрах с нательного видеорегистратора слышно, как задержанная в панике обращается к полицейским. «Чувак, можно мне, пожалуйста, забрать моего котенка? Я просто хотела, чтобы он был в безопасности», — умоляла она стражей порядка. Один из офицеров иронично заметил в ответ: «И это ты называешь безопасностью?»

После ареста котенка изъяли и передали в местный приют — с животным все в порядке. Подозреваемой и ее сообщнику предъявят обвинения в краже, сопротивлении при аресте, а также по ряду других ранее выданных ордеров.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи. Он сел за руль припаркованной машины, будучи полностью голым. В этот момент два медика находились в салоне и оказывали помощь пациенту.

    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Уиткофф увидел желание Ирана заключить сделку с США

    Дворецкий королевской семьи рассказал о странном поведении бывшего принца Эндрю

    Иран ответил на предложенный Трампом мирный план двумя словами

    Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках

    В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

    Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

    Россиянка сообщила родным о страхе перед знакомым мужчиной и исчезла в Турции

    Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

    Трамп решил проверить НАТО и разочаровался

    Все новости
