Женщина с котенком угнала машину и испугалась за его безопасность после ареста

В США женщина, угнавшая автомобиль в компании домашнего котенка, во время задержания больше всего переживала за его безопасность. Об этом сообщает Hits 96.

Полиция перехватила угнанную машину, внутри которой находились 23-летняя девушка и 29-летний мужчина. Пара попыталась скрыться пешком, но ее быстро задержали. Женщину обнаружили под припаркованным пикапом: вместе с ней был котенок, которого она крепко прижимала к себе. Однако арест ее не сильно расстроил, больше всего она испугалась за безопасность питомца.

На кадрах с нательного видеорегистратора слышно, как задержанная в панике обращается к полицейским. «Чувак, можно мне, пожалуйста, забрать моего котенка? Я просто хотела, чтобы он был в безопасности», — умоляла она стражей порядка. Один из офицеров иронично заметил в ответ: «И это ты называешь безопасностью?»

После ареста котенка изъяли и передали в местный приют — с животным все в порядке. Подозреваемой и ее сообщнику предъявят обвинения в краже, сопротивлении при аресте, а также по ряду других ранее выданных ордеров.

