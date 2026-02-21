Реклама

16:33, 21 февраля 2026Из жизни

Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

В США обнаженный мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: pixelaway / Shutterstock / Fotodom

В штате Висконсин, США, арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи. Об этом сообщает WSAW.

Угонщика идентифицировали как Бенджамина Фельца. Он сел за руль припаркованной машины, будучи полностью голым. В этот момент два медика находились в салоне и оказывали помощь пациенту.

Когда один из них заметил Фельца, то выбежал из салона, чтобы выгнать его. Однако обнаженный мужчина нажал на газ. Второй медик пытался остановить Фельца, но ему тоже пришлось покинуть автомобиль.

Медики тут же сообщили о произошедшем в полицию. Началась погоня. Фельцу удавалось скрываться от полицейских машин и избегать их ловушек. Тем временем полицейские следили за машиной с дрона, чтобы видеть, как себя чувствует пациент. В конце концов им удалось остановить голого угонщика. Его арестовали на неопределенный срок.

Пациента срочно госпитализировали. Его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный мужчина похитил машину скорой помощи, когда экипаж отлучился на обед. В ней остался один медработник, который и позвонил в 911.

