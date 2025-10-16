Из жизни
18:08, 16 октября 2025Из жизни

Мужчина угнал скорую с медработником внутри

В США мужчина угнал машину скорой помощи с врачом внутри
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: abc7chicago.com

В США преступник угнал машину скорой помощи. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

По данным полиции Иллинойса, неизвестный мужчина похитил машину скорой помощи, когда экипаж отлучился на обед. Машина стояла на парковке ресторана Portillo's, при этом внутри находился один медработник. Президент компании LifeLine Ambulance, которой принадлежит автомобиль, подтвердил, что работник успел позвонить в службу 911. Это помогло полицейским оперативно организовать погоню.

Угонщик проехал около 30 километров по загруженной вечерней трассе, хаотично перестраиваясь и подрезая другие машины, пока не застрял в пробке. Полиция использовала шипованные ленты, чтобы повредить ему шины. После этого его окружили и вытащили злоумышленника через разбитое окно. Медик не пострадал, а подозреваемый был доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в США утомившаяся женщина угнала машину. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и украла с заправки припаркованный автомобиль Hyundai Accent 2014 года.

