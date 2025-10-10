Из жизни
13:12, 10 октября 2025Из жизни

Женщина устала идти пешком и угнала машину

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

В США утомившаяся женщина угнала машину. Об этом сообщает FOX 2.

Инцидент произошел в штате Миссури. Американка Джейми Пауэлл устала идти пешком и угнала с заправки QuikTrip припаркованный автомобиль Hyundai Accent 2014 года. По данным полиции Сент-Джона, злоумышленница воспользовалась тем, что владелец машины отвлекся на заправку и очистку салона.

«Она призналась, что украла машину, потому что устала идти пешком», — говорится в официальном заявлении правоохранительных органов. Полицейские задержали подозреваемую в тот же день, когда был совершен угон, обнаружив ее за рулем чужого автомобиля. Прокуратура округа Сент-Луис предъявила Пауэлл официальное обвинение в хищении транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в США 12-летний мальчик из штата Калифорния угнал внедорожник родителей и отправился в свою бывшую школу со скоростью 110 километров в час. Юного водителя заметили патрульные, и он устроил с ними гонки.

